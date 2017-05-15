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Москва, 15 мая. Вооруженные силы Российской Федерации насчитывают 36 действующих частей и подразделений, в состав которых входят около двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью для газеты «Красная звезда».

По его словам, отечественная беспилотная авиация заметно прогрессирует в составе ВС РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп проводит последовательную политику в отношении Российской Федерации.

Об этом писала Газета.ru.