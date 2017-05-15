Сирия: курды поддержали наступление коалиции на ИГИЛ в Аш-Шаддади

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Дамаск, 15 мая. Отряды народной самообороны курдов поддержали наступление сил международной коалиции во главе с США на позиции запрещенной в России организации «Исламское государство»* в городе Аш-Шаддади провинции Хасака. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

На видеозаписи видно, как курдские отряды пытаются обезопасить себя во время ударов коалиции по боевикам. После нескольких удачных ударов по позициям террористов слышны радостные крики бойцов.

Накануне МИД РФ заявил, что у России и США есть взаимопонимание по ключевым аспектам сирийского конфликта. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.