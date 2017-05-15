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Политика
ВКС РФ создали условия для продвижения межсирийского диалога — СБ РФ

ВКС РФ создали условия для продвижения межсирийского диалога — СБ РФ

0:54  15 Мая 2017
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ВКС РФ создали условия для продвижения межсирийского диалога — СБ РФ

Москва, 15 мая. Условия для прогресса в мирном урегулировании в Сирии были созданы усилиями ВКС РФ и сирийских правительственных войск. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью для газеты «Красная звезда».

Попов отметил, что ВКС РФ начали операцию в Сирии по просьбе официального Дамаска. Основной целью военного присутствия России в САР является противостояние терроризму.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о взаимопонимании России и США по ключевым вопросам урегулирования в Сирии. Об этом писала Газета.ru.

#михаилпопов
Сергей Свазовский
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