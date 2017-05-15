Соцсети раскртиковали жену Макрона за выбор наряда для инаугурации
Париж, 15 мая. Супруга нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подверглась острой критике пользователей социальных сетей за выбранный наряд для церемонии инаугурации.
Новая первая леди Франции облачилась в костюм голубого цвета, весьма похожего на наряд Меланьи Трамп во время инаугурации президента США.
Пользователи обвинили Брижит в подражании и отсутствии собственных идей. Кроме того, госпоже Макрон досталось за не слишком женственный образ. Первую леди сравнивали с героиней «Пятого элемента», Леди Гагой, Бритни Спирс и стюардессой.
Для справедливости следует заметить, что некоторые пользователи одобрили выбор Макрон.
«Голубой — цвет первых леди? В любом случае это очень красиво», — написала @HanaMalika_D в социальной сети Twitter.
Накануне одиозный журнал Charlie Hebdo изобразил Брижит Макрон «в положении».