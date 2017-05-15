Соцсети раскртиковали жену Макрона за выбор наряда для инаугурации

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Париж, 15 мая. Супруга нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подверглась острой критике пользователей социальных сетей за выбранный наряд для церемонии инаугурации.

Новая первая леди Франции облачилась в костюм голубого цвета, весьма похожего на наряд Меланьи Трамп во время инаугурации президента США.

Пользователи обвинили Брижит в подражании и отсутствии собственных идей. Кроме того, госпоже Макрон досталось за не слишком женственный образ. Первую леди сравнивали с героиней «Пятого элемента», Леди Гагой, Бритни Спирс и стюардессой.

Для справедливости следует заметить, что некоторые пользователи одобрили выбор Макрон.

«Голубой — цвет первых леди? В любом случае это очень красиво», — написала @HanaMalika_D в социальной сети Twitter.

Накануне одиозный журнал Charlie Hebdo изобразил Брижит Макрон «в положении».