Операции ВКС России в Сирии определили пути модернизации вооружений — СБ РФ
Москва, 15 мая. Результаты операции ВКС РФ в Сирии позволили определить пути дальнейшей модернизации отечественных вооружений. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью для газеты «Красная звезда».
По словам Попова, операция, проведенная в Сирийской Арабской Республике, стала уникальной. В ней были задействованы дальняя, оперативно-тактическая и армейская авиация, морские суда и подлодки.
Представитель СБ РФ также заметил, что в Сирии использовались высокоточные крылатые ракеты, дальность которых составляет до 1,5 тысяч км.
Накануне стало известно о новых жертвах гражданского населения Сирии в результате авиаударов коалиции во главе с США.