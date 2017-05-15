В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Результаты операции ВКС РФ в Сирии позволили определить пути дальнейшей модернизации отечественных вооружений. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью для газеты «Красная звезда».

По словам Попова, операция, проведенная в Сирийской Арабской Республике, стала уникальной. В ней были задействованы дальняя, оперативно-тактическая и армейская авиация, морские суда и подлодки.

Представитель СБ РФ также заметил, что в Сирии использовались высокоточные крылатые ракеты, дальность которых составляет до 1,5 тысяч км.

Накануне стало известно о новых жертвах гражданского населения Сирии в результате авиаударов коалиции во главе с США.