Совбез озвучил долю современной военной техники в Сухопутных войсках РФ

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Москва, 15 мая. Сухопутные войска России оснащены современным вооружением и военной техникой на 42 процента.

По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова, вооружение идет согласно заданному темпу. В прошлом году оснащенность Вооруженных сил современным вооружением составила 58,3 процента.

«Боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск повышаются за счет поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведен до 42», — рассказал заместитель секретаря СБ в интервью «Красной звезде».

Попов также рассказал, что Ракетные войска переходят на ракетные комплексы «Ярс», а морские стратегические ядерные силы получат подлодки «Борей».