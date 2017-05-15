В закладки

Скопировать

Вашингтон, 15 мая. Соединенные Штаты Америки считают важным наладить сотрудничество с Россией в борьбе с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»* и другими террористическими группировками. Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Ники Хейли.

По ее словам, сейчас с обеих сторон идет процесс «прощупывания позиций», чтобы определить уровень готовности к взаимодействию. Хейли назвала сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом «чрезвычайно важным». Постпред США при ООН также полагает, что у России нет продуманной линии в отношении Трампа.

Накануне Сергей Лавров рассказал о своей беседе с Трампом об урегулировании в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.