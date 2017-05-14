Лавров рассказал о переговорах с Трампом по Сирии

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Москва, 14 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своей беседе с президентом США Дональдом Трампом по вопросу мирного урегулирования конфликта в Сирии.

По словам Лаврова, разговор длился чуть менее часа. Основной темой диалога стало побуждение сторон противостояния в САР к выходу из кризиса. В России и США считают, что крупнейшие игроки в Сирии должны действовать в этом направлении сообща.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил трудности, с которыми приходится сталкиваться в ходе практической реализации договоренности. Лавров также выразил надежду, что администрация Трампа в Сирии станет более эффективной, чем ее предшественница.

Ранее стало известно о возможном установлении зон деэскалации на всей территории Сирии.