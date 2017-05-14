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Вирус WannaCry угрожает миллиону компьютеров

Вирус WannaCry угрожает миллиону компьютеров

23:28  14 Мая 2017
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Вирус WannaCry угрожает миллиону компьютеров

Москва, 14 мая. Более 1,3 миллионов компьютерных систем могут быть заражены вирусом WannaCry, использованного накануне для кибератаки. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, уже в понедельник утром атаки вредоносной программы могут быть возобновлены. К настоящему моменту вирус представлял угрозу для 200 тысяч жителей Земли в 150 странах. Британская разведка предупредила коммерческие структуры о возможных кибератаках,  — пишет Financial Times.

Накануне программист из Соединенного Королевства сообщил о попытке завладеть деактиватором вредоносной программы.

Сергей Свазовский
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