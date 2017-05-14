Вирус WannaCry угрожает миллиону компьютеров

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Москва, 14 мая. Более 1,3 миллионов компьютерных систем могут быть заражены вирусом WannaCry, использованного накануне для кибератаки. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, уже в понедельник утром атаки вредоносной программы могут быть возобновлены. К настоящему моменту вирус представлял угрозу для 200 тысяч жителей Земли в 150 странах. Британская разведка предупредила коммерческие структуры о возможных кибератаках, — пишет Financial Times.

Накануне программист из Соединенного Королевства сообщил о попытке завладеть деактиватором вредоносной программы.