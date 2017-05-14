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Москва, 14 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что зоны деэскалации в Сирии планируется распространить на всей территории САР. Об этом Лавров рассказал в эфире «Первого канала».

По его словам, у США и России есть взаимопонимание по ключевым вопросам урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Между тем, реализовать достигнутые соглашения на практике труднее, чем договориться, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что президент США Дональд Трамп озвучивал идею зон деэскалации вскоре после инаугурации.

Ранее Лавров заявил, что Трамп хочет построить отношения между Россией и США на основе взаимного уважения.