Тренер сборной США по хоккею рассказал о подготовке к встрече с РФ

В закладки

Скопировать

Берлин, 14 мая. Сборная Российской Федерации по хоккею является одной из сильнейших команд на чемпионате мира в Германии и Франции. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Соединенных Штатов Америки Джефф Блэшилл.

«От игры к игре мы действуем все лучше...Чтобы победить, нам понадобится показать свою лучшую игру, мы будем готовы к этому матчу», — объяснил специалист, комментируя подготовку к игре между сборными РФ и США.

Ранее стало известно о том, что капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин получил травму.