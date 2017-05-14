Кличко станцевал для волонтеров «Евровидения» под Бритни Спирс

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Киев, 14 мая. Городской голова Киева Виталий Кличко станцевал перед волонтерами песенного конкурса «Евровидение». Запись его танца опубликовала пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева в социальной сети Twitter.

По словам Зиновьевой, Кличко хотел поблагодарить волонтеров, принимавших участие в организации конкурса. Политик танцевал под один из хитов Бритни Спирс.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил украинскому журналисту пятью годами лишения свободы за голую попу, продемонстрированную им во время «Евровидения».