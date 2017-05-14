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Политика
Лавров: Трамп хочет иметь взаимоуважительные отношения с РФ

Лавров: Трамп хочет иметь взаимоуважительные отношения с РФ

22:50  14 Мая 2017
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Лавров: Трамп хочет иметь взаимоуважительные отношения с РФ

Москва, 14 мая. Последовательность линии президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении России никогда не нарушалась. Так считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Он говорил, что хочет со всеми странами, включая РФ, иметь нормальные, взаимоуважительные отношения, которые будут базироваться на правильно осознанных, общих интересах», — отметил российский дипломат в эфире «Первого канала».

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с главой США Дональдом Трампом.

#трамп #лавров
Алексей Громов
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