Лавров: Трамп хочет иметь взаимоуважительные отношения с РФ

В закладки

Скопировать

Москва, 14 мая. Последовательность линии президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении России никогда не нарушалась. Так считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Он говорил, что хочет со всеми странами, включая РФ, иметь нормальные, взаимоуважительные отношения, которые будут базироваться на правильно осознанных, общих интересах», — отметил российский дипломат в эфире «Первого канала».

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с главой США Дональдом Трампом.