Продажи УАЗ в апреле упали на 22 процента

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Москва, 14 мая. Продажи автомобилей Ульяновского завода в апреле 2017 года сократились на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

УАЗ показал худшую динамику среди крупнейших отечественных производителей автомобилей. В апреле текущего года было продано 3200 машин УАЗ, что почти на 22 процента меньше, чем годом ранее.

При этом в целом продажи российских автомобилей на рынке увеличились на семь процентов, — утверждает «Автостат».

Ранее сообщалось о тестировании беспилотных автомобилей в США.