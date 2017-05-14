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Украина
Климкин: США хотят оказывать давление на РФ

Климкин: США хотят оказывать давление на РФ

22:35  14 Мая 2017
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Климкин: США хотят оказывать давление на РФ

Киев, 14 мая. Американская сторона якобы намерена оказывать политическое давление на Россию. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как передает RT, украинский дипломат указал на то, что подобные действия нужно согласовывать с Европейским союзом и странами G7.

«Конечно, есть экономические рычаги давления и санкции — это только одно измерение того, что может предприниматься», — отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Вашингтон якобы был привлечен к переговорам по Донбассу.

Алексей Громов
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