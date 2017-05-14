NASA cообщила, когда отправит космонавтов на Марс

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Вашингтон, 14 мая. Специалисты NASA планируют запустить пилотируемый космический корабль на Марс к 2030 году.

По словам представителя агентства Майкла Фаулера, подготовка к полету на Красную планету будет проходить в четыре этапа. На первой стадии, которая уже началась, пройдут исследования и серия тестирований. Далее аппаратура будет отправлена на орбиту Луны. На 2020-е годы намечен годичный полет на Луну.

Наконец, в 2030-м году экипаж сможет отправиться на Марс, — пишет RT на русском.

Ранее в NASA показали бэтмобиль, которому предстоит отправиться на Марс.