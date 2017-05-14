Спасатели потушили загоревшийся танк-памятник в Нижнем Тагиле

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Екатеринбург, 14 мая. Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области выясняют обстоятельства пожара в Нижнем Тагиле. Об этом журналистам сообщили представители областного управления МЧС России.

Инцидент произошел на площади Танкостроителей. Согласно предварительным данным, спасатели ликвидировали очаг возгорания внутри памятника рабочим, создавшим танк Т-72.

«Из смотрового окна танка-памятника шел дым», — отметили пожарные.

Напомним, ранее стало известно о том, что пожар в Свердловской области унес жизни четырех человек.