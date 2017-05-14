Сотрудники Московского зоопарка рассказали о состоянии питона, найденного накануне
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Москва, 14 мая. Сотрудники Московского зоопарка пролили свет на состояние питона, которого нашли накануне у баков для мусора в районе Дмитровского шоссе на севере российской столицы.
Представитель зоопарка подтвердил, что питон действительно находится на его территории. Однако змея в плохом состоянии. Более детальной информацией сотрудник зоопарка пообещал поделиться после обследований.
О находке крупного питона на севере Москвы стало известно накануне.
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