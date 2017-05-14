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Писатель напомнил о пяти провальных спецоперациях США

Писатель напомнил о пяти провальных спецоперациях США

22:10  14 Мая 2017
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Писатель напомнил о пяти провальных спецоперациях США

Вашингтон, 14 мая. Соединенные Штаты Америки часто забывают о своих военных провалах. Поэтому писатель Марк Мояр в новой книге Oppose Any Foe напомнил читателям о пяти неудачных военных операциях американского спецназа.

Речь идет о следующих спецоперациях:

  • рейд на атолл Макин в апреле 1942 года, в ходе которого США потеряли 30 солдат;
  • бой за высоту 205 у реки Чхончхонган в ноябре 1950 года (погибли 66 из 87 спецназовцев);
  • операция по освобождению американских дипломатов в Тегеране «Орлиный коготь» в 1979 году;
  • операция по свержению правительства Гренады «Вспышка ярости» в 1983 году;
  • сражение в Могадишо в 1993 году.
Алексей Громов
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