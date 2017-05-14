Писатель напомнил о пяти провальных спецоперациях США

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Вашингтон, 14 мая. Соединенные Штаты Америки часто забывают о своих военных провалах. Поэтому писатель Марк Мояр в новой книге Oppose Any Foe напомнил читателям о пяти неудачных военных операциях американского спецназа.

Речь идет о следующих спецоперациях: