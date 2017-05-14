Сирия новости 14 мая 22.30: мирные жертвы коалиции в Ракке и Дейр эз-Зоре, курды получили партию техники США

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Сирия, 14 мая. Продолжается эвакуация боевиков из освобожденного Аль-Кабуна. САА ведет наступление на восточной окраине Пальмиры в районе элеваторов. В результате авиаударов ВВС коалиции в окрестностях Дейр эз-Зора и Ракки несколько мирных жителей были убиты. Из США в провинцию Ракка прибыла новая партия тяжелой военной техники, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет перестрелки с боевиками в Восточной Гуте Дамаска; продолжает наступление на укрепрайоны террористов ИГ** в районе элеваторов на востоке Хомса; нанесла ряд ударов с воздуха по опорным пунктам «Исламского государства»* в окрестностях оккупированного города Укейрибат.

Международная коалиция: провела серию авиаударов в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор и в районе города Ракка, есть жертвы среди мирного населения.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило два танка бойцов шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» в Ираке; за последние дни казнило около 145 мирных жителей, пытавшихся покинуть оккупированные районы на западе Мосула.

Провинция Дамаск

Согласно данным катарского источника, освобожденный район Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска на настоящий момент покинули уже 1 500 боевиков и членов их семей. Напомним, эта часть столицы после месяцев ожесточенных боев наконец перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА). Антиправительственные формирования, базировавшиеся в районе, были вынуждены сдать позиции и направится в провинцию Идлиб. Также продолжается эвакуация исламистов из соседних районов Барза и Тишрин.

Сотрудники сирийского Красного Полумесяца доставили в освобожденную Барзу более 10 тысяч мешков с хлебом для мирных жителей, которым долгое время приходилось жить на оккупированных террористами территориях. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети Twitter (@SYRedCrescent).

По информации портала Islamic World Update, недалеко от населенного пункта Бейт Наима, находящегося в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска, возобновились перестрелки между правительственными войсками и отрядами оппозиционных формирований. Напомним, на территории оазиса действует режим перемирия, однако военнослужащие САА вынуждены открывать огонь в ответ на провокационные обстрелы со стороны террористов.

Провинция Хомс

Около 40 гражданских лиц вернулись в освобожденный от оккупации боевиков-оппозиционеров район Аль-Ваер на западе города Хомс после недельного проживания в лагерях для беженцев, передает ливанский новостной портал Al Masdar News. Мирные жители, ранее отказавшиеся остаться в подконтрольном армии САР регионе, мотивировали свое возвращение нечеловеческими условиями проживания в центрах размещения, предоставленных командованием оппозиционной Сирийской свободной армии** (ССА).

Правительственные войска при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) ведут наступление на укрепрайоны террористов ИГ на восточной окраине Пальмиры в районе зерновых элеваторов на востоке провинции Хомс. Сирийскую армию поддерживают правительственные ВВС, которые наносят удары по местам концентрации сил террористов. Сведений о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Иракский информационный центр Iraqi News сообщает о том, что ВВС антитеррористической коалиции провели серию бомбардировок в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор. Атакам, в частности, подверглись объекты «Исламского государства» в окрестностях города Аль-Меядин. Оппозиционные силы, поддерживаемые Вашингтоном, ведут наступление в этом регионе. Ранее они заняли территории в Сирийской пустыне на юго-востоке провинции. Кроме того, позже самолеты коалиции сбросили бомбы в районе города Ракка. Однако, как добавляет источник, в результате налетов были ранены и убиты несколько мирных жителей, также был нанесен материальный ущерб инфраструктуре этих регионов. В результате действий коалиционной авиации за все время сирийского конфликта погибли тысячи гражданских лиц. Тяжелая гуманитарная ситуация сейчас отмечается и в иракском городе Мосул, где также работают ВВС западных стран.

Провинция Ракка

На аэродром «Ирбил» в провинции Ракка из США прибыла новая партия тяжелой военной техники и вооружений, сообщил местный источник в Twitter (@freelaancenews). Таким образом, бойцы Сирийской демократической армии****(SDF) и курдских отрядов народной самообороны (YPG) продолжают наращивать боевую мощь в преддверии финального этапа масштабной кампании против ИГИЛ — штурма города Ракка, который является неофициальной столицей «исламского халифата».

Соединенные Штаты и другие западные страны, входящие в состав антитеррористической коалиции, командуют операцией и регулярно поставляют курдам новую технику. Кроме того, авиация коалиции почти ежедневно наносит удары в поддержку наступления отрядов SDF и YPG. Сейчас курды активно действуют в северных предместьях Ракки.

Провинция Хама

Как передает новостной портал Aleppo Media Center, правительственные самолеты нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Исламского государства» в окрестностях оккупированного города Укейрибат в восточной части провинции. Информации о результатах боевого вылета источник не сообщает.

Дислоцирующиеся в этом регионе отряды террористического формирования регулярно атакуют блокпосты армии САР, пытаясь продвинуться ближе к магистрали Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия с целью перерезать ключевые линии поставок правительственных сил. Накануне сирийские военные отбили мощную атаку боевиков к востоку от шоссе. Подразделения САА, действующие в районе горной цепи Аш-Шумария в соседней провинции Хомс, продолжают атаковать в направлении Укейрибата.

Ирак

Отряды боевиков ИГИЛ несколькими ударами из ракетных противотанковых комплексов уничтожили два танка бойцов шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», поддерживающих правительственную армию Ирака в борьбе против сил «Исламского государства», к юго-востоку от города Талль-Афар. Об этом сообщило информагентство Battle Analytics. В последние недели террористы заметно активизировались в районе на западе от Мосула, где сохраняется крупный анклав ИГ. Предполагается, что боевики намеренно отвлекают иракских военных и их союзников от основного театра военных действия. Сейчас террористическая группировка как никогда близка к тому, чтобы полностью утратить контроль над Мосулом, который ранее считался главным оплотом ИГИЛ в стране.

По данным службы безопасности Ирака, за последнее время террористы ИГИЛ казнили около 145 мирных жителей, пытавшихся покинуть подконтрольные формированию районы на западе Мосула. При этом боевики нередко вешают тела своих жертв на электрические столбы с целью запугать местное население. Нередко так называемый шариатский суд «Исламского государства» выносит жителям смертный приговор из-за подозрений в шпионаже в пользу иракского правительства.

* Организация запрещена на территории РФ.