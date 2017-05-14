Сирия: за время войны количество христиан сократилось на 1 млн

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Дамаск, 14 мая. С начала военного конфликта в Сирии количестве христиан в республике сократилось с 2,2 миллиона до 1,2 миллиона. Такие данные приводит министерство иностранных дел Российской Федерации.

С самого начала военных действий христианские общины попали под сильный удар. В частности, в провинции Дамаск военные действия развернулись преимущественно в зонах проживания людей, исповедующих христианство.

В распоряжении Федерального агентства новостей поступило видео религиозной церемонии, которая проходит сейчас в Дамаске.

Ранее сообщалось о геноциде запрещенного в России террористического формирования «Исламское государство»* против христиан.

* Организация запрещена на территории РФ.