Британский программист заявил о попытке завладеть деактиватором вируса

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Лондон, 14 мая. Программист из Великобритании, остановивший так называемый «вирус-вымогатель», заявил о попытке неизвестных лиц завладеть доменом, который послужил инструментом для деактивации вредоносной программы. Об этом сообщает Independent.

По его словам, злоумышленники находятся в Китае. Эксперт компании «Лаборатория Касперского» уже прокомментировал эту информацию. Он полагает, что хакеры могли преследовать две цели. Первая — выяснить количество людей, ставших жертвами вируса. Вторая — обезвредить его деактиватор.

Ранее Соединенные Штаты Америки предложили свою помощь в борьбе против «вируса-вымогателя».