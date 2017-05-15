В закладки

Скопировать

Сирия, 15 мая. Турецкая армия продолжает теснить курдов на севере Алеппо. Группа военных советников РФ прибыла в район авиабазы «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо. Город Ракка покинули уже более 20 тысяч беженцев, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла укрепрайоны боевиков близ города Дума, вблизи населенных пунктов Джисрин и Кафр Батна, а также около города Аль-Зарикея; провела артобстрел опорных пунктов боевиков в районе высот Тарат Аль-Олаб в Восточном Каламуне; открыла огонь по позициям радикалов к северу от Хомса на окраинах населенных пунктов Умм Шаршух, Кафр Ляха, Джабурин, Тельбиса и Аль-Ганту; нанесла несколько авиаударов по укрепрайонам исламистов в окрестностях города Укейрибат на востоке Хамы.

«Исламское государство»* (ИГИЛ*): казнило 13 боевиков-дезертиров на севере Ракки; устроило теракт в северной части города Ракка; активировало взрывное устройство в Хасаке; направило террориста-смертника в город Барика для уничтожения командира ССА**.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла укрепрайоны САА вблизи населенного пункта Джабурин на севере Хомса, есть жертвы; вела артобстрел укрепрайонов САА в районе города Хадар на севере Кунейтры.

Международная коалиция: наносила авиаудары по военным объектам «Исламского государства»* в оккупированном городе Ана в западной части провинции Аль-Анбар в Ираке.

Турция: нанесла удары по позициям Сирийской демократической армии (SDF)**** в районе населенного пункта Тель Рифъат; взорвала склад с боеприпасами на севере Алеппо.

Курды: потеряли троих бойцов в результате теракта ИГИЛ в Хасаке и десять солдат в результате теракта в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Началась эвакуация радикалов из района Аль-Кабун. Согласно данным, опубликованным ливанским информагентством Al Masdar News, первая партия боевиков уже покинула район в восточном Дамаске. 250 исламистов еще готовятся к эвакуации. Прошлым утром боевики, оставшиеся в районе Аль-Кабун, начали передавать свои боеприпасы и оружие правительственным войскам, готовясь к эвакуации в провинцию Идлиб. По данным портала Damascus Now вчера от травм, полученных в боях за Аль-Кабун, скончался бригадный генерал САА Мадин Махмуд Аль-Хайфи.

Тем временем военные действия в районе Восточной Гуты Дамаска продолжились. Оппозиционные источники в течение дня сообщали об обстрелах позиций боевиков в данном регионе. Согласно антиправительственным источникам, артобстрелам подверглись укрепрайоны исламистов близ города Дума, в районе населенных пунктов Джисрин и Кафр Батна, а также около города Аль-Зарикея. Никакой информации о нанесенном уроне пока не поступало. Район Восточная Гута располагается на территории одной из зон деэскалации, однако боевики вооруженной оппозиции вынуждают САА открывать огонь в ответ на постоянные обстрелы опорных пунктов сирийской армии.

Продолжилось наступление Сирийской арабской армии (САА) на восточных склонах гор Каламун. Армия Башара Асада провела артобстрел опорных пунктов боевиков в районе высот Тарат Аль-Олаб. Военные эксперты полагают, что правительственные силы начали активное наступление в районе горного массива для того, чтобы обезопасить провинцию от вооруженного вмешательства со стороны Америки и Иордании. Напомним, в районе Восточного Каламуна большей частью дислоцируются группировки вооруженной оппозиции, которым активную поддержку оказывают Соединенные Штаты Америки.

Провинция Алеппо

Турция в течение дня продолжила наносить удары по позициям Сирийской демократической армии (SDF). Взрывы прогремели в районе населенного пункта Тель Рифъат, а также на складе с боеприпасами недалеко от деревни Тулейл Аш-Шам на севере провинции. В результате обстрела один человек погиб, один получил ранения. Об этом сообщал оппозиционный источник.

В район военной авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо прибыла группа с военными советниками РФ. САА планирует наступление на следующий оплот ИГИЛ в регионе — Маскану, который откроет путь для дальнейшего наступления правительственных войск на Дейр эз-Зор. Также сообщалось об уничтожении террористами ИГ* трех единиц военной техники недалеко от авиабазы «Аль-Джирах». Официально данные сведения подтверждены не были.

Провинция Хомс

На севере провинции продолжаются взаимные перестрелки между исламистами вооруженной оппозиции и войсками Сирийской арабской армии. Оппозиционное информагентство SOHR сообщало о новых артобстрелах САА позиций боевиков к северу от Хомса в районе населенных пунктов Умм Шаршух, Кафр Ляха, Джабурин, Тельбиса и Аль-Ганту. Никаких данных о возможных потерях в рядах террористов, однако, не приводится. Боевики, в свою очередь, вели обстрел укрепрайонов САА вблизи населенного пункта Джабурин на севере провинции. В результате в голову была ранена женщина, сообщает Damascus Now.

Напомним, в северной части Хомса находится зона безопасности, в районе которой запрещены любые военные действия. Несмотря на это, боевики регулярно обстреливают опорные пункты сирийской армии, вследствие чего правительственные подразделения также вынуждены открывать огонь.

Провинция Даръа

На юге Даръа в районе Даръа Аль-Балад продолжились стычки между правительственными войсками и боевиками «Свободной армии». Сведений о пострадавших не поступало. Территории вокруг административного центра провинции входят в одну из зон безопасности, однако в данном регионе действует коалиция «Тахрир Аш-Шам», сформированная вокруг группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую действие меморандума не распространяется. Около 60 процентов провинции Даръа по-прежнему остается в оккупации вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

За минувшие сутки город Ракка и его окраины, стремясь сбежать из зоны военного конфликта, покинули уже более 20 тысяч беженцев. Войска Сирийской демократической армии и курдские отряды YPG продолжают наступление в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата». ВВС коалиции обеспечивают прикрытие наступлению SDF и войск YPG с воздуха. Однако в результате авиаударов международной коалиции нередко гибнут и мирные жители.

Информационный портал Raqqa24 сообщал о том, что террористы ИГ казнили 13 своих бойцов-дезертиров, которые пытались сбежать с поля боя на севере Ракки. Кроме того боевики «Исламского государства» провели теракт в районе деревни Ярмук к северу от административного центра провинции. В результате взрыва погибли десять бойцов демократических сил.

Провинция Хама

На востоке провинции продолжилось наступление сил САА. ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Укейрибат. Город является главным форпостом террористов ИГИЛ в регионе.

На севере провинции на протяжении всего дня происходили интенсивные перестрелки между правительственными войсками и исламистами группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам» и союзных ей формирований. По данным оппозиционного портала Aleppo Media Center, правительственные войска вели артобстрел позиций боевиков в районе деревни Аз-Зака. Ранее широкомасштабное наступление САА во главе со спецотрядом «Тигры» в этом регионе было приостановлено, так как бойцы были переброшены в восточную часть провинции Хомс. Группировки радикалов регулярно атакуют опорные пункты сирийской армии, надеясь вернуть утраченные территории.

Провинция Хасака.

На юге провинции недалеко от населенного пункта Аль-Аталя в результате взрыва погибли три бойца Сирийской демократической армии. Предполагается, что мина была заложена террористами ИГИЛ. Вдоль линии соприкосновения между войсками демократических сил и «Исламского государства» постоянно фиксируются столкновения между курдами и боевиками ИГИЛ. Однако попытки исламистов продвинуться вглубь провинции пока не увенчались успехом. Курдские отряды по-прежнему занимают большую часть территорий провинции.

Провинция Кунейтра

В Кунейтре в минувшие сутки заметно активизировались военные действия. Сообщалось об обстрелах боевиками укрепрайонов САА в районе города Хадар в северной части провинции. Также фиксировались стычки в районе населенного пункта Аль-Хумейдия. Сведений о потерях сторон пока не поступало. Напомним, большую часть территорий провинции контролируют отряды вооруженной оппозиции. На севере Кунейтры дислоцируются войска САР, южные окраины занимают террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ. Союзники «Исламского государства» также контролируют район на западе другой южной провинции — Даръа.

На территориях, оккупированных оппозиционными формированиями, произошел теракт. Террорист-смертник ИГ совершил самоподрыв в городе Барика. Как сообщалось, целью атаки был командующий первой пехотной дивизии оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА).

Ирак

ВВС антитеррористической коалиции наносили авиаудары по военным объектам «Исламского государства» в оккупированном городе Ана в западной части провинции Аль-Анбар недалеко от сирийской границы. Как сообщал информационный портал Iraqi News, как минимум 12 боевиков террористической группировки были уничтожены в результате воздушной атаки. Правительственная армия Ирака еще на шаг приблизилась к освобождению Мосула. Iraqi News сообщал, что вчера утром иракской армии удалось освободить от террористов ИГИЛ район Аль-Иктисадиин и 30 процентов района Аль-Рафаи в западном Мосуле. Также войска иракской армии заняли населенный пункт Хило к западу от города. На данный момент правительственные войска контролируют почти 80 процентов территорий западных районов. Как утверждает командование международной коалиции, Мосул будет полностью освобожден к концу этого месяца.

* Организация запрещена на территории РФ.