Историк напомнил Вашингтону о тех, кто рагромил нацисткую Германию
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Вашингтон, 14 мая. Жители Соединенных Штатов Америки стали забывать о том, кто на самом деле нанес поражение нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Так считает американский историк Стивен Коэн.
«9 мая народ России отдал дань памяти 27 миллионам погибших в борьбе с фашизмом. В то же время американский истеблишмент занимался поиском «марионеток» Кремля», — отметил он в статье для издания The Nation.
По мнению эксперта, американские политики должны были приехать на День Победы в Москву и почтить память павших.
Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил президента Молдавии Игоря Додона за визит в Москву.
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