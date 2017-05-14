Историк напомнил Вашингтону о тех, кто рагромил нацисткую Германию

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Вашингтон, 14 мая. Жители Соединенных Штатов Америки стали забывать о том, кто на самом деле нанес поражение нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Так считает американский историк Стивен Коэн.

«9 мая народ России отдал дань памяти 27 миллионам погибших в борьбе с фашизмом. В то же время американский истеблишмент занимался поиском «марионеток» Кремля», — отметил он в статье для издания The Nation.

По мнению эксперта, американские политики должны были приехать на День Победы в Москву и почтить память павших.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил президента Молдавии Игоря Додона за визит в Москву.