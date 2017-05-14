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Происшествия
В Махачкале уничтожили вооруженного боевика

В Махачкале уничтожили вооруженного боевика

21:11  14 Мая 2017
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В Махачкале уничтожили вооруженного боевика

Махачкала, 14 мая. Полиция Махачкалы ликвидировала мужчину, который открыл огонь по правоохранителям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный МВД.

Агентство уточняет, что инцидент произошел на периферии города. При попытке задержания злоумышленник начал стрелять в полицейских. Ответным огнем боевик был ликвидирован.

Согласно предварительным данным, погибший являлся членом организованной преступной группы. Других пострадавших нет, — сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о взрыве в Махачкале.

Cергей свазовский
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