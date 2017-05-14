Охрана Яроша прострелила ноги таксисту, который не захотел произносить «Слава Украине»
Киев, 14 апреля. Люди из окружения депутата Верховной рады Украины и бывшего лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша жестоко избили таксиста, который отказался отвечать на приветствие «Слава Украине».
Инцидент произошел в городе Каменское. Согласно предварительной информации, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения пассажиры атаковали водителя и прострелили ему обе ноги. Пострадавший сумел вызвать на подмогу своих коллег. В ходе драки один из радикалов выстрелил из травматического пистолета в ногу другому таксисту.
Сотрудники украинской полиции задержали двух пассажиров, однако третий нападавший сумел скрыться. На месте происшествия обнаружено удостоверение охранника Яроша Романа Малисевича.
Напомним, «Правый сектор» запрещен в РФ.
* Организация запрещена на территории РФ.