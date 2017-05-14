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Украина
Охрана Яроша прострелила ноги таксисту, который не захотел произносить «Слава Украине»

Охрана Яроша прострелила ноги таксисту, который не захотел произносить «Слава Украине»

21:21  14 Мая 2017
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Охрана Яроша прострелила ноги таксисту, который не захотел произносить «Слава Украине»

Киев, 14 апреля. Люди из окружения депутата Верховной рады Украины и бывшего лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша жестоко избили таксиста, который отказался отвечать на приветствие «Слава Украине».

Инцидент произошел в городе Каменское. Согласно предварительной информации, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения пассажиры атаковали водителя и прострелили ему обе ноги. Пострадавший сумел вызвать на подмогу своих коллег. В ходе драки один из радикалов выстрелил из травматического пистолета в ногу другому таксисту.

Сотрудники украинской полиции задержали двух пассажиров, однако третий нападавший сумел скрыться. На месте происшествия обнаружено удостоверение охранника Яроша Романа Малисевича.

Напомним, «Правый сектор» запрещен в РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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