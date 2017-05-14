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Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за испытаний ракеты КНДР

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за испытаний ракеты КНДР

20:55  14 Мая 2017
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Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за испытаний ракеты КНДР

Нью-Йорк, 14 мая. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) проведет 16 мая экстренное заседание, связанное с испытаниями ракеты КНДР. Об этом журналистам в воскресенье сообщили представители ООН.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь обсудили развитие ситуации на территории Корейского полуострова.

Алексей Громов
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