ЛНР раскритиковала высказывания Порошенко о пленных жителях Донбасса

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Луганск, 14 мая. Высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что удерживаемые Киевом жители Донбасса якобы отказалась возвращаться домой, является ложью и пиар-ходом. Об этом заявила глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она напомнила о том, что украинская сторона постоянно меняла договоренности по верификации.

«Это очередной пиар-ход и попытка придания себе значимости перед представителями партии войны, очередная попытка поднять свой имидж в глазах воинствующих представителей Украины» — подчеркнула Кобцева.

Ранее президент Украины Петр Порошенко указал на то, что он не хочет отказываться от Донбасса.