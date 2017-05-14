Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ЛНР раскритиковала высказывания Порошенко о пленных жителях Донбасса

ЛНР раскритиковала высказывания Порошенко о пленных жителях Донбасса

20:41  14 Мая 2017
99

ЛНР раскритиковала высказывания Порошенко о пленных жителях Донбасса

Луганск, 14 мая. Высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что удерживаемые Киевом жители Донбасса якобы отказалась возвращаться домой, является ложью и пиар-ходом. Об этом заявила глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она напомнила о том, что украинская сторона постоянно меняла договоренности по верификации.

«Это очередной пиар-ход и попытка придания себе значимости перед представителями партии войны, очередная попытка поднять свой имидж в глазах воинствующих представителей Украины» — подчеркнула Кобцева.

Ранее президент Украины Петр Порошенко указал на то, что он не хочет отказываться от Донбасса.

Алексей Громов
Как вы думаете, есть ли на Украине фашизм?
Проголосовать
Все опросы
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть