Одна из лучших школ Великобритании разрешила мальчикам носить юбки

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Лондон, 14 мая. Одна из частных школ Великобритании Highgate School позволила ученикам мужского пола, имеющим проблемы с гендерной самоидентификацией, носить юбки.

Созданные учениками группы выступают за введение нейтральной формы, которая бы не подчеркивала их гендерную принадлежность. Кроме того, учащиеся выступают за использование нейтральных гендерных местоимений.

Skirts for boys at private Highgate School under plans for gender-neutral uniform https://t.co/RPW1qHgUt0 pic.twitter.com/9eYjn6giAi — Telegraph News (@TelegraphNews) May 14, 2017

Отметим, что ученицам этой же школы разрешено носить брюки. Администрация школы обратилась за помощью к родителям своих учеников, чтобы принять окончательное решение в отношении мальчиков.

В прошлом году около 80 британских школ, включая 40 начальных школ, ввели нейтральную школьную форму, которая позволяет мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки.