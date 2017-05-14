Одна из лучших школ Великобритании разрешила мальчикам носить юбки
Лондон, 14 мая. Одна из частных школ Великобритании Highgate School позволила ученикам мужского пола, имеющим проблемы с гендерной самоидентификацией, носить юбки.
Созданные учениками группы выступают за введение нейтральной формы, которая бы не подчеркивала их гендерную принадлежность. Кроме того, учащиеся выступают за использование нейтральных гендерных местоимений.
Отметим, что ученицам этой же школы разрешено носить брюки. Администрация школы обратилась за помощью к родителям своих учеников, чтобы принять окончательное решение в отношении мальчиков.
В прошлом году около 80 британских школ, включая 40 начальных школ, ввели нейтральную школьную форму, которая позволяет мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки.