Партия Меркель побеждает на выборах в ландтаг Северного Рейна-Вестфалии

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Берлин, 7 мая. Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) побеждает на выборах в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия.

Согласно предварительным данным, партию Меркель поддержали 34,5% избирателей. Второе место занимает Социал-демократическая партия Германии (30,5%). Кроме того, в ландтаг также проходят представители Свободной демократической партии (12%), «Альтернативы для Германии» (7,5%), немецкие «зеленые» (6%), а также члены Левой партии (5%).

Напомним, ранее стало известно о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует провести переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.