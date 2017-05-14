GM-Avtovaz заявил о выгодном предложении при покупке Chevrolet Niva

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Москва, 14 мая. Совместное американо-российское предприятие GM-Avtovaz анонсировало новую акцию при покупке внедорожника Chevrolet Niva. Новая программа получила название «Chevrolet Niva — твой шанс».

Автолюбителям предлагают оформление автокредита со ставкой 8,9% годовых при условии первоначального взноса в 20%. В рамках этой же акции будет доступна скидка в размере 30 тысяч рублей.

Предложение будет действовать до 30 июня 2017 года. Подробную информацию о программе можно узнать у официальных дилеров компании в России.

Участники программы будут также принимать участие в специальном розыгрыше призов, одним из которых станет техобслуживание авто в течение десяти лет. Отмечается, что акция была разработана в сотрудничестве с банком ВТБ 24.