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Происшествия
Трамвай столкнулся с тремя автомобилями в Москве, есть пострадавшие

Трамвай столкнулся с тремя автомобилями в Москве, есть пострадавшие

20:03  14 Мая 2017
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Трамвай столкнулся с тремя автомобилями в Москве, есть пострадавшие

Москва, 14 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в северо-восточной части российской столицы. Об этом журналистам сообщили в воскресенье представители московского управления ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Бориса Галушкина. Согласно предварительной информации, трамвай столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали два человека.

Напомним, ранее стало известно о том, что дорожно-транспортное происшествие в Тульской области унесло жизнь водителя «ВАЗ-2112».

Алексей Громов
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