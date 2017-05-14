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Общество
Отключение горячей воды в Москве снова перенесли

Отключение горячей воды в Москве снова перенесли

19:44  14 Мая 2017
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Власти Москвы вновь перенесли дату отключения горячей воды

Москва, 14 мая. ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» не будет начинать профилактическое отключение горячей воды с 15 мая.

Ранее стало известно о переносе профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая из-за холодной погоды в столице. Из-за резкого похолодания компания обеспечила подачу тепла во все жилые дома и объекты социальной сферы.

На официальном сайте ПАО «МОЭК» сообщается, что уточненный график отключения горячей воды в столичных домах будет доступен после 15 мая.

Власти Москвы вновь перенесли дату отключения горячей воды

Отключение будет длиться не более десяти дней. За это время специалисты проведут капитальный ремонт на тепловых станциях и пунктах, а также сделают диагностику сетей. В профилактические работы входят перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

#москва #горячая вода
Алексей Громов
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