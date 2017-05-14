Отключение горячей воды в Москве снова перенесли

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Москва, 14 мая. ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» не будет начинать профилактическое отключение горячей воды с 15 мая.

Ранее стало известно о переносе профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая из-за холодной погоды в столице. Из-за резкого похолодания компания обеспечила подачу тепла во все жилые дома и объекты социальной сферы.

На официальном сайте ПАО «МОЭК» сообщается, что уточненный график отключения горячей воды в столичных домах будет доступен после 15 мая.

Отключение будет длиться не более десяти дней. За это время специалисты проведут капитальный ремонт на тепловых станциях и пунктах, а также сделают диагностику сетей. В профилактические работы входят перекладка трубопроводов с применением новых технологий.