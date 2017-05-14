Тиллерсон считает невозможной перезагрузку отношений России и США

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Вашингтон, 14 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что текущее состояние отношений США и России не полезно для всего мира.

В интервью американскому телеканалу Тиллерсон выступил против термина «перезагрузка», если он применяется к отношениям Москвы и Вашингтона.

«Я думаю, что терминами вроде «перезагрузки» злоупотребляют», — пояснил госсекретарь США.

Он также отметил, что нельзя осуществить перезагрузку или стереть прошлое. Но можно начать с чистого листа. Россия и США начнут именно с чистого листа, подчеркнул дипломат.

Ранее госсекретарь США рассказал о тяжелой работе по восстановлению отношений с Россией. По его словам, президент Дональд Трамп серьезно настроен на улучшение отношений с РФ.