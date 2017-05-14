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Сирия: один человек погиб при обстреле в провинции Алеппо

Сирия: один человек погиб при обстреле в провинции Алеппо

19:42  14 Мая 2017
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Сирия: один человек погиб при обстреле в провинции Эль-Сувейда

Дамаск (Сирия), 14 мая. В результате обстрелов со стороны так называемой «умеренной» сирийской оппозиции погиб один мирный житель в провинции Алеппо.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Ум Хош. Как передает прокурдское агентство Hawar News, террористы обстреляли регион Шахба. Согласно предварительным данным, один человек погиб. Кроме того, пять мирных жителей получили ранения.

Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации проинформировало о том, что перемирие на территории Сирийской Арабской Республики было нарушено четыре раза.

Алексей Громов
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