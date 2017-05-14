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Весь мир
Евросоюз назвал ракетный пуск КНДР угрозой международной безопасности

Евросоюз назвал ракетный пуск КНДР угрозой международной безопасности

19:14  14 Мая 2017
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Евросоюз назвал угрозой ракетный пуск КНДР

Брюссель, 14 мая. Евросоюз считает очередной пуск ракеты КНДР угрозой для мира и международной безопасности. Соответствующее сообщение было опубликовано в коммюнике представителя ЕС.

Пуск северокорейской ракеты нарушает сразу несколько резолюций Совбеза ООН. Все пуски баллистических ракет КНДР только усиливают напряженность в регионе, отмечается в коммюнике.

Евросоюз назвал угрозой ракетный пуск КНДР

Евросоюз также призвал Северную Корею начать конструктивный диалог с международным сообществом. ЕС выразил готовность поддержать этот процесс.

В ночь на 14 мая Северная Корея произвела пуск ракеты с западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Ракета летела 30 минут, дальность полета составила 800 км. Она упала в районе Японского моря в 400 км от Корейского полуострова. По данным японских властей, высота полета составила более 2000 км.

#евросоюз #кндр
Алексей Громов
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