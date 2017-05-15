Новые вызовы: Онищенко о важности госпрограммы по защите прав потребителей

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В конце апреля президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, которое было посвящено развитию национальной системы защиты прав потребителей. Почему защита прав потребителей — это, фактически, защита суверенитета нашей страны, Федеральному агентству новостей подробно разъяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Защита прав потребителей — это самая динамично развивающаяся область законодательства, которой в нашей стране при прошлой экономической формации, фактически, не было аналогов, — отметил Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН. — Во времена СССР существовала соответствующая тому периоду такая законодательная форма, как контроль на потребительском рынке, так называемая торговая инспекция. Вообще же законодательство в области защиты прав потребителей — это достаточно новая сфера не только для нашей страны, но и для всего мира. Впервые такое законодательство появилось только в 60-е годы прошлого века. И для нашей страны эта сфера крайне актуальна, поскольку сейчас в этой области мы имеем законодательство, которое не вполне соответствует ситуации, которая создается на формирующемся рынке свободной торговли, конкуренции и т.д.»

Президентский наказ

Онищенко напомнил, что в 1992 году в постсоветской России был принят первый закон, который адаптировал к новым реалиям принятый на исходе советской власти закон о защите прав потребителей.

«В 1999 году этот закон был, фактически, принят во второй реакции, — напомнил собеседник ФАН. — А в 2004 году состоялся первый президиум Госсовета, который подробно обсуждал имевшуюся на тот момент ситуацию, связанную с защитой прав потребителей. А уже на новом этапе эту задачу очень емко сформулировал наш президент. Когда Владимир Путин 18 апреля 2017 года открывал заседание президиума Госсовета, он сказал, что главная цель защиты прав потребителей — это сохранение материального и морального благополучия людей и их здоровья. Кроме того, как отметил президент, — это стимул для бизнеса развиваться, повышать конкурентоспособность и качество товаров и услуг», — напомнил Геннадий Онищенко.

По словам первого зампреда комитета Госдумы, на протяжении ряда лет, начиная с 2004 года, когда Госсаннадзор и Государственный надзор в сфере защиты прав потребителя были объединены в одно ведомство, возникла новая для нашей страны ситуация.

«Начиная с этого периода, мы начали констатировать очень серьезное взаимопроникновение этих двух законодательств, — отметил Геннадий Онищенко. — Это создает мультипликативный эффект, когда мы не только наказываем производителей некачественной продукции, а также тех, кто оказывает некачественные услуги, но и создаем прецедент, когда нашим потребителям в процессе полученного ущерба их здоровью делается финансовое возмещение, а также возмещается моральный ущерб, что, в общем-то, совершенно ново для нашей страны. Другое дело, что моральный ущерб и ущерб, нанесенный здоровью, оцениваются у нас не всегда адекватно, но, надеюсь, наведение порядка в этой области — дело недалекого будущего».

Знать свои права

«Но сейчас мне хотелось бы сказать несколько о другом, — продолжил собеседник ФАН. — У нас есть, и об этом говорил президент, омбудсмен по защите прав предпринимателей. И со стороны президента, и со стороны правительства, и со стороны министерств и ведомств, в том числе прокуратуры, постоянно не только на словах, но и на деле и принимаются исключительные меры по защите прав предпринимателей, по ограничению контроля над ними, то в области защиты прав потребителей пока ситуация иная. При этом наше законодательство предусматривает и юридическую, то есть судебную защиту прав потребителей, и защиту прав потребителей со стороны общественных объединений. Но — самое главное — необходимо, чтобы наши потребители знали свои права, отстаивали их и умело защищали. Это очень важные обстоятельства, которые создают важный противовес на рынке. Потому что, какой бы ни была, и в каком бы направлении ни развивалась экономика, — она, прежде всего, направлена на удовлетворение жизненно важных потребностей граждан нашей страны. Поэтому развитие законодательства в сфере защиты прав граждан — это очень важно. И на прошедшем заседании президиума Государственного совета президент выделил эти направление, как основное».

Новые вызовы

К сожалению, отметил Геннадий Онищенко, в последнее время развитие банковского сектора, наряду с созданием позитивных механизмов развития экономики, создает очень серьезные проблемы для потребителей банковских услуг, прежде всего кредитов.

«Это и обман потребителя, и незнание потребителем своих прав, и непомерные проценты, и огромные штрафы, начисляемые за малейшее нарушение условий возмещение кредита, и проблемы рынка микрофинансирования, и т.д.», — отметил Онищенко.

Необходимо серьезно подойти к вопросу защиты прав потребителей и в сфере, которая касается интернет-услуг, подчеркнул депутат Госдумы.

«Интернет-услуги, то есть дистанционно оказываемые услуги в области торговли, причем не только продовольственной, но и торговли промышленными товарами — это достаточно новая для нас сфера, — отметил Геннадий Онищенко. — И здесь президент правильно отметил, что в этой области нужно очень серьезно модернизировать наше законодательство, которое к этим вызовам еще не очень приспособлено. И главная причина в том, что интернет-компании, которые оказывают различные услуги, не несут никакой ответственности за качество продаваемого товара. Кроме того нужны ограничения на торговлю через Интернет такими социально чувствительными товарами, как алкоголь. Наверно, и в области торговли табачными изделиями такие ограничения также нужны».

Один из важнейших вопросов, который обсуждался на заседании президиума Госсовета, — это правовая грамотность российских потребителей во всех сферах, включая банковскую сферу, сферу оказания услуг на промышленных и торговых рынках и т.д., отметил Геннадий Онищенко.

«Это тема чрезвычайно острая, тут все чрезвычайно динамично развивается, — отметил собеседник ФАН. — Но если давать политическую оценку этой сфере, то должен подчеркнуть, что от адекватности ответов законодательства в сфере защиты прав потребителей и возникающих в связи с этим вызовов во многом зависит стабильность в обществе. Поэтому я надеюсь, что недавнее заседание Госсовета тут сыграет огромную позитивную роль. Конечно, все проблемы сразу не решить, потому что законодательство в этой сфере — перманентно развивающееся. И это законодательство должно, как никакое другое из действующих законодательств, максимально соответствовать всем возможностям, которые предоставляет развитие технологий, появление и развитие новых видов услуг на потребительском рынке, в том числе в области здравоохранения, торговли лекарственными средствами и т.д. Поэтому мне кажется, что сегодня назрела необходимость целого ряда изменений, которые необходимо внести в действующее законодательство, в том числе в административный кодекс».

Не просмотреть врага

«Но еще одна очень чувствительная тема в области защиты прав потребителей — это вопросы, связанные с биологической безопасностью, — отметил Геннадий Онищенко. — Потому что есть серьезные риски, которые несет в себе развитие технологий производства продуктов питания, а также есть риски, существующие в области преднамеренного использования продуктов питания для нанесения ущерба здоровью. Это связано, прежде всего, с наличием военных лабораторий по периметру нашей страны, например, в Грузии. Теперь такая лаборатория строится и на Украине. И американская военщина не скрывает, что это военные лаборатории. А у этих военных нет никаких других целей, кроме как дестабилизация экономики и политической жизни в других странах, в данном случае — мы говорим о нашей стране. Именно поэтому законодательство в сфере защиты прав потребителей является одним из актуальных разделов в деле обеспечения нашей биологической безопасности. Это законодательство носит мультипликативный эффект, в обеспечении этой сферы прав граждан участвуют практически все министерства и ведомства — и силовые, и ведомства, которые обеспечивают продовольственную безопасность. И все остальные ведомства, которые отвечают, в том числе, и за развитие энергетики, культуры и т.д. Поэтому я считаю, что сегодня должна быть усилена роль такого законодательства и расширены возможности в сфере защиты прав потребителей, в том числе с учетом зарубежного опыта. При этом нужно понимать, что у России есть очень много уникальных особенностей, которые тоже должны быть инсталлированы в очень бурно развивающееся законодательство в сфере защиты прав потребителей. Ну и, конечно, нужно решать проблемы, связанные с исполнением этого законодательства. Мало принять нужные законы — надо еще и добиться того, чтобы эти законы соблюдались», — резюмировал Геннадий Онищенко.