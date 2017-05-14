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Украина
Порошенко рассказал, когда будет назначен новый глава Нацбанка Украины

Порошенко рассказал, когда будет назначен новый глава Нацбанка Украины

19:11  14 Мая 2017
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Порошенко рассказал, когда будет назначен новый глава Нацбанка Украины

Киев, 14 мая. Новый председатель Национального банка Украины (НБУ) будет назначен до конца июля 2017 года. Об этом журналистам заявил в воскресенье президент страны Петр Порошенко.

«Голосование должно пройти тогда, когда мы будем иметь кандидатуру, которая будет иметь поддержку Верховной рады, пройдет это голосование», — подчеркнул украинский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Нацбанка Украины Валентина Гонтарева приняла решение уйти в отставку. При этом она не раскрыла причины решения.

Алексей Громов
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