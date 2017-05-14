Финансовые проблемы ФК «Динамо» обернулись уголовными делами

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Москва, 14 мая. Следственный комитет РФ заинтересовали финансовые проблемы столичного ФК «Динамо» прошлых лет. Об этом сообщил глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

Ранее гендиректор клуба Евгений Муравьев заявил в интервью изданию «Советский спорт», что долги «Динамо» оцениваются в 13 млрд рублей. В апреле этого года председатель ВФСО объяснил, что эти долги практически погашены.

В беседе с журналистами Стржалковский заявил, что рабочей группы, расследующей накопление таких долгов при прежних руководителях, у клуба нет. «Есть уголовные дела, ими занимается Следственный комитет, вот у них есть оперативная группа», — добавил он.

Добавим, что сегодня «Динамо» вручили кубок ФНЛ за победу в первенстве сезона-2016/17. Московский клуб обеспечил себе первое место за четыре тура до финиша.