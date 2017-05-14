Тиллерсон назвал задокументированным «российский след» в выборах президента США

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Вашингтон, 14 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «вмешательство» России в выборы американского президента якобы хорошо задокументировано.

«Я думаю, это (приписываемое России вмешательство в выборы президента. — Прим. ФАН) было хорошо задокументировано, это достаточно хорошо понятно, природа этого вмешательства здесь или где-то еще», — сказал он в интервью NBC.

Тиллерсон добавил, что в контексте диалога Москвы и Вашингтона необходимо разобраться с широким кругом вопросов, и «российский след» в американских выборах — это один из них.

По мнению госсекретаря, США должны вывести отношения с Россией на уровень, отвечающий национальным интересам. При этом Тиллерсон поставил под сомнение возможность начать отношения двух стран с чистого листа.