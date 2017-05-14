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Сирия, 14 мая. Террорист-смертник совершил самоподрыв в городе Барика в провинции Кунейтра. ИГ** казнило 13 боевиков, которые пытались дезертировать с поля боя на севере Ракки. Группа с военными советниками РФ прибыла в район авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районе высот Тарат Аль-Олаб в горной цепи Восточный Каламун; обстреляла из ракетных установок позиции исламистов близ города Аль-Зарикея в Восточной Гуте Дамаска; провела минометный обстрел укрепрайонов исламистов около населенного пункта Аль-Ганту на севере Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило три единицы военной техники САА в районе авиабазы «Аль-Джирах»; казнило 13 своих бойцов, которые пытались дезертировать на севере Ракки; совершило теракт в населенном пункте Барика в провинции Кунейтра; продолжает терять территории в Мосуле.

Провинция Дамаск

По сообщению военного источника в Twitter (@NatDefFor) Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам боевиков в зоне высот Тарат Аль-Олаб в районе гор Восточный Каламун. Предполагается, что правительственные силы начали активное наступление в районе горного массива Каламун для того, чтобы обезопасить провинцию от вооруженного вмешательства американских войск и Иордании. В СМИ не раз появлялась информация о возможном вторжении в регион. В Восточном Каламуне большей частью дислоцируются антиправительственные группировки, которым активную поддержку оказывают Соединенные Штаты.

Вооруженные столкновения продолжаются и в Восточной Гуте Дамаска. Оппозиционный информационный портал Aleppo Media Center сообщает о ракетном обстреле силами сирийской армии опорных пунктов радикалов близ города Аль-Зарикея. Напомним, на северо-востоке Дамаска находится анклав вооруженной оппозиции. На территории, оккупированной боевиками, происходят постоянные сражения между различными группировками вооруженной оппозиции, в результате чего гибнут мирные жители. Кроме того в районе действует формирование исламистов «Джебхат Ан-Нусра»*** и союзные ему группировки, на которые режим прекращения огня не распространяется.

Провинция Алеппо

Группа с военными советниками РФ прибыла в район авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо. Об этом сообщил информационный портал Aleppo24. Напомним, Сирийская арабская армия в течение прошлой недели достигла большого успеха в восточной части Алеппо, освободив от террористов ИГИЛ несколько участков на равнине Дейр-Хафир, а затем взяв под контроль и стратегическую военную авиабазу «Аль-Джирах» вблизи реки Евфрат. Далее командование САА планирует наступление на следующий крупный форпост ИГИЛ — Маскану. Город расположен примерно в 14 км к югу от авиабазы.

Источник в СМИ, подконтрольный террористам «Исламского государства»*, сообщает об уничтожении двух единиц техники САА – танка Т-62 и БМП, а также об одной боевой машине пехоты, захваченной в окрестностях авиабазы «Аль-Джирах». Однако никаких данных, подтверждающих эту информацию, не поступало.

Провинция Хомс

Север Хомса остается ареной для постоянных перестрелок между САА и боевиками. Оппозиционные источники вновь сообщают об обстрелах укрепрайонов вооруженной оппозиции силами САР на севере провинции, на этот раз атаке из минометов подверглись укрепрайоны исламистов близ населенного пункта Аль-Ганту. Никаких данных о возможных потерях в рядах террористов не приводится.

На севере провинции располагается зона деэскалации, в районе которой запрещены любые боевые действия. Однако радикалы регулярно проводят артиллерийские обстрелы опорных пунктов правительственной армии, на что правительственные подразделения также вынуждены отвечать огнем.

Провинция Дейр эз-Зор

Из-за того, что часть столицы региона находится в оккупации террористов ИГИЛ, правительственным силам приходится регулярно сбрасывать продовольствие и другую гуманитарную помощь в западной части города Дейр-эз-Зор и в районе окруженной авиабазы.

Сегодня ливанский информационный портал Al Masdar News сообщил о неудачном сбросе провизии. Партия топлива была ошибочно сброшена с воздуха над районом Аль-Рашидия на востоке столицы региона. В этой части города располагаются военные объекты ИГ.

Силы Сирийской арабской армии в настоящее время продолжают бороться за контроль над территориями, занятыми террористами самопровозглашенного «Исламского государства», в Дейр эз-Зоре и в его окрестностях.

Провинция Ракка

Тем временем не только мирные жители спешно покидают административный центр региона в преддверии последней фазы операции «Гнев Евфрата», проводимой отрядами Сирийской демократической армии (SDF)**** при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США. Информагентство Raqqa24 сообщило о том, что террористы ИГ казнили 13 своих бойцов, которые пытались сбежать с поля боя на севере Ракки.

Военные самолеты коалиции оказывают значительную поддержку наступлению SDF и отрядов YPG с воздуха. За вчерашний день было нанесено 13 авиаударов по укрепленным пунктам террористов ИГ вблизи города Ракка и четыре снаряда были сброшены на позиции боевиков в районе города Ат-Табка. Важно отметить, тем не менее, что бомбардировкам коалиции нередко подвергаются не только объекты ИГИЛ, но и мирные кварталы провинции.

Провинция Кунейтра

Вновь появляются сообщения о военных атаках в провинции Кунейтра. На этот раз поступила информация о теракте. Террорист-смертник ИГ активировал на себе взрывное устройство в населенном пункте Барика. Предположительно целью атаки был командующий первой пехотной дивизии оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА)**. Напомним, на юге провинции располагаются отряды подконтрольной ИГИЛ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которые нередко проводят террористические акты на территории Кунейтры, а также в соседней провинции Даръа.

Ирак

Армия Ирака уже взяла под контроль 30 процентов района Аль-Рафаи в Западном Мосуле и продолжает наступление на позиции террористов «Исламского государства». Кроме того, правительственной армии удалось полностью освободить от оккупации ИГ населенный пункт Хило к западу от Мосула, как сообщает канал в Twitter (@Iraqiday). Иракская армия как никогда близка к полному освобождению Мосула от оккупации ИГИЛ. Тем не менее гуманитарная ситуация в городе близка к катастрофической. За время штурма погибло больше тысячи гражданских лиц.

* Организация запрещена на территории РФ.