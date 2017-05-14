Постпред США при ООН рассказала, когда Трамп встретится с лидером КНДР

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Нью-Йорк, 14 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном только в том случае, если Пхеньян согласится на условия Вашингтона, посвященные урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли.

«Он может сидеть и выдвигать любые условия. До тех пор, пока он не пойдет на наши условия, мы с ним не встретимся», — подчеркнула она.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином проблему КНДР.