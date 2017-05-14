Новейший тральщик «Александр Обухов» прибыл в Балтийск

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Балтийск, 14 мая. Новейший морской тральщик «Александр Обухов» прибыл сегодня из Кронштадта в место постоянной дислокации — Балтийск Калининградской области. Об этом заявил официальный представитель флота Роман Мартов.

«Экипаж минно-трального корабля «Александр Обухов» успешно завершил межбазовый переход из Кронштадта в Балтийск, где пополнил силы флотского соединения кораблей охраны водного района», — приводит его слова ТАСС.

По словам Мартова, уникальный тральщик обладает самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в отечественном военном кораблестроении ранее не применялась. Такой корпус является более прочным и долговечным, чем стальной.

Ранее сообщалось, что экипаж «Александра Обухова» прошел специальную переподготовку в учебном центре МВФ, прежде чем заступить на боевое дежурство.