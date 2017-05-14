Пол Маккартни показал своего героя в «Пиратах Карибского моря»

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Лондон, 14 мая. Пол Маккартни опубликовал в Twitter фото своего персонажа из пятой части «Пиратов Карибского моря».

Отметим, что музыкант присоединился к съемкам фильма уже после завершения основной работы. Режиссерам Хоакиму Роннингу и Эспену Сандбергу пришлось вернуться к декорациям, чтобы снять Пола Маккартни.

Российская премьера фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» запланирована на 25 мая 2017 года. К своим ролям в очередной части франшизы вернулись Джонни Депп, Кира Найтли и Орландо Блум. Кроме того, в фильме появятся Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтес.