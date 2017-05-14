Ракка: курды подбираются к сердцу ИГ

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Ракка, 14 мая. 13 тыс. беженцев покинули зону боестолкновений у сирийской Ракки за последние два дня. Курдские власти обеспечили их самым необходимым, сообщил глава комитета Гражданской ассамблеи Ракки Абдусалам Хемсорик.

По его словам, сирийские демократические силы за последние четыре дня освободили от террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) 185 кв.м территории, включая шесть деревень, хлопковую фабрику в четырех километрах от Ракки, одну из военных баз ИГ* и другие объекты. Покинувших зону боевых столкновений беженцев расселили у города Айн Исса.

Их снабдили хлебом и водой, однако полностью удовлетворить нужны мирных жителей пока не представляется возможным, несмотря на помощь гуманитарных организаций. Поэтому Хемсорик призвал местные племена и международные организации прийти на помощь нуждающимся, передает курдское агентство Firat.

* Организация запрещена на территории РФ.