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Происшествия
Девочка провалилась в канализационный люк в Москве

Девочка провалилась в канализационный люк в Москве

18:29  14 Мая 2017
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Девочка провалилась в канализационный люк в Москве

Москва, 14 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента в Москве, в результате которого пострадала девочка. Об этом журналистам в воскресенье сообщили официальные представители столичного управления СК Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, ребенок провалился в канализационный люк в районе Сиреневого бульвара и повредил ноги.

«Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание указанной территории», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что при обрушении жилого дома в Хакасии погиб четырехлетний ребенок.

Алексей Громов
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