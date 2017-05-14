Девочка провалилась в канализационный люк в Москве
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Москва, 14 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента в Москве, в результате которого пострадала девочка. Об этом журналистам в воскресенье сообщили официальные представители столичного управления СК Российской Федерации.
Согласно предварительной информации, ребенок провалился в канализационный люк в районе Сиреневого бульвара и повредил ноги.
«Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание указанной территории», — пояснил источник РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что при обрушении жилого дома в Хакасии погиб четырехлетний ребенок.
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