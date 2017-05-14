Главные новости 14 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 14 мая.

Украинскому журналисту Виталию Седюку, выбежавшему на сцену и снявшему трусы во время выступления певицы Джамалы на «Евровидении», грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Аваков покарает пранкера, опозорившего Украину на «Евровидении» своими ягодицами.

Нью-Дели бойкотирует проходящий в Китае международный форум «Один пояс один путь». Причиной стали политические разногласия Нью-Дели с Исламабадом. Индия объяснила, почему решила бойкотировать форум в Пекине.

Российский певец и композитор Юрий Лоза высоко оценил выступление участника от Португалии Сальвадора Собрала, победившего на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве. Юрий Лоза прокомментировал победу Португалии на «Евровидении».

Военный политолог объяснил, что делать Соединенным Штатам, чтобы истребители ВКС РФ перестали «пугать» американские самолеты-разведчики. Саечка за испуг: США провоцируют ВКС РФ и получают по заслугам.

Лавров заявил, что не знает причин шумихи, поднятой американскими СМИ вокруг фото с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Лавров прокомментировал истерику американских СМИ вокруг его фото с Трампом.

В России продлили программу льготного кредитования, увеличив при этом стоимость автомобиля, который можно приобрести с господдержкой. Названы кроссоверы, на которые в России дают льготный кредит.

Армия правительства Сирии взяла под контроль холм в районе авиабазы «Джирах» в Алеппо, в Хомсе обострился конфликт между ССА и правительственной армией. Сирия новости 14 мая 07.00: САА взяла под контроль холм в Алеппо, в Хомсе обострился конфликт с ССА.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел телефонные переговоры с с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с коллегой задержание в России украинских граждан. Порошенко раскрыл содержание последнего разговора с Путиным.

Исследователи выяснили, что опасный метеорит из космоса спровоцировал губительные изменения климата на Марсе, которые уничтожили все живые организмы. Ученые назвали причины исчезновения жизни на Марсе.