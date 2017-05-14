И тут влезает голый зад: Порошенко высказался о главном скандале «Евровидения»

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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на выходку пранкера Виталия Седюка, оголившего ягодицы во время выступления певицы Джамалы на «Евровидении-2017». Глава страны назвал этот поступок плохим и разочаровывающим.

Украинский блогер с австралийским флагом на плечах выскочил на сцену во время выступления Джамалы в финале музыкального конкурса и неожиданно снял трусы. Мужчина задержала охрана, после чего Седюка поместили в СИЗО. Глава МВД Украины Арсен Аваков впоследствии назвал пранкера идиотом и сообщил, что за скандальную выходку ему светит до пяти лет заключения.

Порошенко во время пресс-конференции подчеркнул, что выступление Джамалы ему очень понравилось, несмотря на выходку пранкера. «Потому что всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться», — отметил он.

Президент добавил, что «Евровидение» в тот момент смотрели 200 млн зрителей, и десятки тысяч людей приложили сверхусилия для проведения праздника на высшем уровне.

«И тут влезает одна, извините за слово, «задница», которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован, но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило», — резюмировал глава Украины.

Напомним, победителем «Евровидения-2017» стал португальский певец Сальвадор Собрал, получивший по итогам голосования жюри и зрителей 758 голосов. Порошенко признался, что песня Собрала ему очень понравилась.