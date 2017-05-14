Стало известно, когда Макрон встретится с Меркель в Берлине

Париж, 14 мая. Новый президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом журналистам сообщили официальные представители Елисейского дворца.

«Президент Республики Эммануэль Макрон в понедельник 15 мая 2017 года, направится в Берлин для того, чтобы провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель», — указано в заявлении ведомства.