Порошенко рассказал о предложениях «отрезать Донбасс»

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Киев, 14 мая. Единственная альтернатива минским договоренностям для Киева — это отказ от Донбасса, однако такой выход власти Украины считают неприемлемым. Об этом сегодня сообщил украинский президент Петр Порошенко.

«Есть предложения (как альтернатива Минску-2. — Прим.ФАН): давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции.

Ранее Порошенко заявил об эффективности минских договоренностей и подчеркнул, что нет никакой необходимости в привлечении США к этому процессу. Кроме того, во время пресс-конференции президент анонсировал переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно нормандского формата.